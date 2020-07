Zomerbar in Herentals ontvangt bijna 750 (!) bezoekers op reuzenterras van 3.000 vierkante meter Jurgen Geyselings

03 juli 2020

17u22 18 Herentals Op het Herentalse industrieterrein langsheen de E313 opent vandaag misschien wel hét grootste terras van België. Baobab Beach Terras kan bijna 750 mensen een plaats geven op zijn terrein van 3.000 vierkante meter, gevuld met tafels en stoelen. Om dat veilig te laten verlopen, vraagt de organisatie enkel dat mensen in hun eigen bubbel blijven.



De afmetingen van Baobab Beach Terras blijven eigenlijk exact hetzelfde als vorig jaar. Maar terwijl er toen nog tweeduizend mensen terecht konden voor onder meer een optreden van André Hazes Jr. is de capaciteit van het terras dit jaar beperkt tot een kleine 750 personen. In coronatijden is dat natuurlijk een mooi aantal. Er zijn dan ook enkele voorzorgsmaatregelen. “Mensen zijn welkom in hun bubbel van 2 tot 15 personen op ons terras”, weet organisator Kristof Van Loy. “Omdat we geen tafels mogen verschuiven is het steeds aangeraden om op voorhand met je bubbel te reserveren, zo kan het publiek perfect ingedeeld worden op ons terras. Hostessen begeleiden iedereen die arriveert aan de ingang naar hun plekje. Er staan trouwens 128 tafels op ons terras, telkens afwisselend in hoogte en met twee meter afstand ertussen. Wanneer we de opgelegde regeltjes exact zouden gevolgd hebben, konden we meer mensen een plekje geven bij Baobab Beach Terras, maar op deze manier willen we echt elk risico vermijden.” Dit keer zijn er ook geen grote fuiven op Baobab Beach. “Evenementen zijn niet toegestaan”, weet organisator Kristof Van Loy.

Stralende zomer

“De burgemeester en de stedelijke administratie hebben ons enorm geholpen en gesteund”, vertelt Danny Vermeijen, woordvoerder van Baobab Beach Terras. “We gaan ook voornamelijk met Herentalse leveranciers werken om lokale ondernemingen te steunen. Ons terras kwam uiteindelijk tot stand door een goede samenwerking tussen echt veel mensen. We zien Baobab Beach Terras als een ideale verbinding tussen het stadscentrum van Herentals, waar het trouwens ook gezellig vertoeven is op de talrijke terrasjes, en de buurgemeenten.” De organisatoren hopen vanzelfsprekend op een stralende zomer met vele bezoekers. “Ons terras is dan wel voor de helft overdekt, toch hopen we op een stralend zonnetje de komende maanden”, vult Kristof Van Loy aan. “Het was een titanenwerk om dit in een dikke twee weken in elkaar te knutselen, maar we zijn er keihard voor gegaan met een fantastisch resultaat tot gevolg.”

Herentals’ Burgemeester Mien Van Olmen (CD&V) stelt dat de noodplanningsdienst van de stad een positief advies gaf, al volgt er wel nog een rondgang bij de opening. “Het gaat niet om een evenement, want er zijn geen activiteiten zoals optredens en er wordt bijvoorbeeld geen inkomgeld gevraagd”, zegt ze. De zomerbar zal ‘s avonds ook gewoon sluiten om 1 uur en heeft dinsdag als sluitingsdag.

Horeca-aangelegenheid

Het kabinet van Antwerps gouverneur Cathy Berx bevestigt vrijdagmiddag dat soortgelijke initiatieven als horeca kunnen worden beschouwd. “Daar staat geen capaciteitslimiet op, zolang de regels rond onder meer afstand en bubbels gerespecteerd worden”, klinkt het. “We laten het in het algemeen wel aan de lokale besturen over om een concrete inschatting te maken van een initiatief. Zij staan er dichter bij en zijn voldoende gebrieft. We hebben net nog een vergadering met tientallen burgemeesters gehad over de meest recente beslissingen van de Veiligheidsraad.”