Zoekactie naar mogelijke drenkeling levert niets op Toon Verheijen

25 oktober 2019

23u33 3

De hulpdiensten werden vrijdagavond opgeroepen voor een mogelijke drenkeling ter hoogte van het Klein Saske op de kruising van de Ringlaan en de Herenthoutstesteenweg. Een voorbijganger had langs de kant van het kanaal een fiets gevonden, maar van de eigenaar was geen spoor. Brandweer en politie kwamen ter plaatse, maar de zoekactie had geen resultaat. Het is onduidelijk of de fiets achtergelaten is of het eventueel om iemand gaat die in het kanaal gesukkeld is.