Zeven nieuwjaarskindjes in de Kempen en nog zeker twee op komst Toon Verheijen

01 januari 2020

10u05 0 Herentals De materniteit en de verloskunde van het ziekenhuis in Geel kenden een drukken nieuwjaarsnacht. Maar liefst drie kindjes werden er geboren. Een vierde kindje was onderweg, maar omdat het zo snel ging werd ze thuis geboren. Ook in Herentals en Turnhout zijn er nieuwjaarskindjes.

Het eerste nieuwsjaarskindje was er om 1 uur in Geel. Daarna ging het snel, want om 2.30 en om 3 uur volgenden al twee nieuwe spruiten. Een vierde mama wilde vertrekken naar het ziekenhuis, maar is uiteindelijk thuis bevallen. Ze ligt ondertussen ook op de materniteit. “Een redelijk drukke nacht dat we toch niet echt gewoon zijn”, lachen ze op de materniteit. “En dan is er nog een vijfde op komst ook voor de loop van de namiddag vermoedelijk.”

In Herentals werd er ééntje geboren rond 6 uur vanmorgen. In het ziekenhuis van Mol verwachten ze nog een kindje in de loop van de namiddag. In Turnhout werden er dan weer twee geboren. Het eerste was er om 5.15 uur en het tweede om 6.03 uur.

In het ziekenhuis van Mol vonden in 2018 zo'n 800 bevallingen plaats. In Turnhout waren er dat ongeveer 1.650, in Herentals 830 en in Geel 750.

