Zelfs brand houdt bakkerij niet tegen: ‘Vanalles & Nogwat' tijdelijk in marktwagen Toon Verheijen

01 januari 2020

11u28 0 Herentals De brand bij bakkerij ‘Vanalles & Nogwat’ in Noorderwijk blijft nog altijd nazinderen, maar de zaakvoerders en het personeel plooien zich dubbel om alle klanten uit de nood te helpen. Op oud- en nieuwjaarsdag doen ze dat met een tijdelijk geleende marktwagen en de komende dagen vermoedelijk vanuit een tent aan de winkel. “Tegen het tweede weekend zouden we de winkel graag weer openen”, klinkt het enthousiast.

De feestdagen. Dat zijn traditioneel de meest drukke dagen voor bakkers. Dat het noodlot dan net toesloeg voor Vanalles & Nogwat maakt het allemaal nog wat tragischer. Maar het is duidelijk dat ze niet bij de pakken blijven zitten. Afgelopen maandag werden alle leveringen bij de klanten thuis bezorgd. Dinsdag 31 en woensdag 1 januari konden de klanten hun bestellingen komen afhalen in een geleende marktwagen. Er was ook nog een beperkt assortiment om ter plaatse te kopen. “Enorm knap dat ze het op deze manier oplossen”, vindt Arlette die haar bestelling voor de feestdagen kwam afhalen. “Toen ik het hoorde van de brand, dacht ik meteen aan mijn bestellingen voor de feestdagen. Het is een drama voor hen, maar het is knap dat ze hun klanten op deze manier blijven verder helpen.” Andere klanten sluiten zich daarbij aan. “Je moet het maar doen. Zo'n zware brand meemaken, maar toch de klanten nog altijd op de eerste plaats zetten. Knap. Heel veel bewondering voor.”

Opkuis

De winkel van ‘Vanalles & Nogwat’ staat er nog altijd wat troosteloos bij. Een zwartgeblakerde raam bewijst hoeveel rook er wel niet in het pand moet gehangen hebben tijdens en na de brand. Tot dinsdag stonden alle broden, taarten en andere producten in de winkel. Ook volledig zwartgeblakerd door de roet. “Dinsdag zijn ze al die spullen komen weghalen”, vertellen Willeke en Kathleen vanuit de tijdelijke bakkerswagen. “De bedoeling is dat de gespecialiseerde firma de komende dagen heel de winkel grondig aanpakt. Alles wordt opgekuist tot in de kleinste hoekjes en kantjes. De geur zou dan ook helemaal verdwenen moeten zijn. Daarna wordt er waarschijnlijk nog opnieuw geschilderd. Ze hopen toch stilletjes om de winkel terug open te kunnen doen tegen het weekend van 11 januari. In de tussentijd zal er waarschijnlijk een tent geplaatst worden om onze klanten verder te helpen. We willen ze niet in de kou laten staan.”

Zomer 2020

Heel wat klanten vragen zich ook af of de bakkerij zelf ook terug open gaat. “Die is in elk geval volledig verloren”, zuchten Willeke en Kathleen. “Echt helemaal. Er schiet binnenin niets van over. Maar onze bazen zouden ze tegen augustus toch weer proberen op te starten. Maar dat is natuurlijk allemaal nog afwachten. Het voornaamste is nu zeker om de winkel open te krijgen.”