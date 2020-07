Zandstraat wordt op vrijdag en zaterdag een winkelwandelstraat tijdens zomervakantie Jurgen Geyselings

01 juli 2020

19u06 0 Herentals De hele zomervakantie wordt de Zandstraat in Herentals op vrijdag en zaterdag autovrij gemaakt. Op deze manier wordt er een winkelwandelstraat gecreëerd in het stadscentrum om de beleving in het centrum op te krikken. Eerder werden ook al grotere terrassen toegestaan.

In juli en augustus kan men elke vrijdag en zaterdag van 9 tot 18 uur autovrij wandelen en winkelen in de Zandstraat te Herentals. Er is op die dagen geen autoverkeer toegestaan tussen de Grote Markt en de Zandpoort. De doorgang van de Collegestraat naar de Nieuwstraat blijft behouden om de verbinding van het openbaar vervoer met het station te verzekeren. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.

“Samen met de zomerterrassen op de Grote Markt en in de Kerkstraat, zorgt de winkelwandelstraat voor meer beleving in het stadscentrum”, klinkt het in de Keizerstede. “Deze terrassen staan er door de week na 17 uur en in het weekend doorlopend. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door en het parkeerterrein in de Kerkstraat blijft ook steeds bereikbaar, met plaatsen voor mensen met een handicap.”

Evaluatie

Om de winkelwandelstraat te evalueren, houdt de stad begin september een enquête onder de bewoners, handelaars en bezoekers van de Zandstraat. De resultaten van deze bevraging worden nadien besproken met alle betrokkenen.