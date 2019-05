Yoleen Van Camp (N-VA) verdubbelt aantal voorkeurstemmen: “Overwinning voor mijn standpunten” Wouter Demuynck

26 mei 2019

23u36 12 Herentals Met bijna een verdubbeling van het aantal voorkeurstemmen voor de Kamer heeft de Herentalse schepen Yoleen Van Camp (N-VA) een knappe prestatie neergezet. In de kieskring Antwerpen moet ze slechts vier partijleden voorlaten.

Als debutant behaalde Yoleen Van Camp in 2014 11.221 voorkeurstemmen en met 21.202 zijn dat er nu bijna dubbel zoveel. Van Camp mag zich dus opmaken voor een tweede termijn als Kamerlid. “Dit is een grote overwinning voor mijn standpunten, namelijk betaalbare zorg, dierenwelzijn en onze regio. Het is een overwinning dat de mensen dat belangrijk vinden en het werk dat we daar verzetten appreciëren - daarvoor wil ik hen dan ook bedanken. Het is belangrijk om dat te blijven opnemen, want voor onze fractie zal ik als enige Kempenaar in de Kamer zetelen.”

De partij zelf scoorde dan weer minder, met een verlies van drie zetels wat het totaal op acht brengt. “Dat is jammer, want wat betreft regeringsvorming gaat dat moeilijk worden. We blijven wel de grootste partij, maar je ziet dat een stukje van het verlies, niet enkel van ons maar ook van andere partijen, verder naar rechts en Vlaams-nationalistische partijen gaat. Dat is een duidelijke tendens, hoe dat komt moet je aan de kiezer vragen.”