Xandro Meurisse, best geklasseerde Belg in de Tour, ook van start in na-Tourcriterium Wouter Demuynck

26 juli 2019

16u38 0 Herentals Xandro Meurisse (Wanty-Gobert), die op dit moment de best geklasseerde Belg is in de Tour de France, heeft ook getekend voor deelname aan het Boretti na-Tourcriterium in Herentals. “Wie bij zijn Tourdebuut zo goed scoort en zich zo vaak laat opmerken, verdient een plaats in ons peloton”, oordeelt voorzitter Charles Van de Wouwer.

De selectiecommissie probeert zoveel mogelijk goed scorende Belgen te boeken nu onze landgenoten zo’n knappe prestaties neerzetten. Eerder werden ook al ritwinnaars Teuns en De Gendt gestrikt. “Er liggen nog wat lijntjes uit naar andere goede Belgen uit de Tour. Dat is nog even afwachten. Maar Xandro Meurisse heeft iedereen verbaasd met zijn constante prestaties. Je moet het maar doen in je debuutjaar in de Tour, in een kleiner team. Hoed af voor die man”, aldus voorzitter Charles Van de Wouwer.

“Als ik de vele goed bedoelde suggesties op onze sociale media zie en de tips hoor die we op straat krijgen, over de renners die we nog zouden moeten boeken, dan moeten we nog ergens een paar spaarvarkens vinden om te slachten”, lacht PR-man Bart Timperman. “Alle gekheid op een stokje: ons peloton is Belgischer dan de vorige jaren. Maar wat is er mis met wat gezond chauvinisme? Dat is toch geen Frans privilege?”