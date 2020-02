Wouter Beke ontdekt het epileptische brein in AZ Herentals Jef Van Nooten

08 februari 2020

09u05 1 Herentals Bezoekers in het ziekenhuis in Herentals kwamen vrijdag alles te weten over epilepsie. AZ Herentals organiseerde een epilepsiedag naar aanleiding van de Internationale Epilepsiedag op maandag 10 februari.

Bezoekers konden onder meer een virtuele reis maken in het epileptisch brein. Op die manier wilde het ziekenhuis de neurologische aandoening meer bekend maken. “De klassiek gekende aanvallen van bewustzijnsverlies met verstijvingen of schokken is waar de meeste mensen aan denken bij de term ‘epilepsie’. Maar eigenlijk is de term een verzamelnaam voor een waaier aan oorzaken en uitingsvormen, zoals ook concentratiemoeilijkheden en afwezigheden”, klinkt het.

Ook Wouter Beke bracht een bezoek aan de epilepsiedag in AZ Herentals.