Wordt u de nieuwe bewoner van een begijnhofpand? Liever een café? Of een winkel? De hoogste bieder krijgt in november alvast de sleutel.

Jurgen Geyselings

25 juni 2020

11u12 0 Herentals Een café, een winkel of een kunstatelier in het vroegere Convent op het Begijnhof? Er zijn tal van mogelijkheden met het begijnhofhuisje dat door de stad in erfpacht wordt gegeven. De hoogste bieder mag uiteindelijk op 16 november de sleutel in ontvangst nemen.

De stad Herentals geeft opnieuw een woning op het Begijnhof in erfpacht. Het gaat om de woning met huisnummer 17, waar vroeger dienstencentrum ’t Convent gevestigd was. “Dit pand kan als woning dienen, maar er zijn ook andere functies mogelijk”, laat het stadsbestuur weten. “Zo kunt u er bijvoorbeeld een horecazaak inrichten of een kleine winkel, een tentoonstellingsruimte, een kunstatelier, een fotostudio, …”

De erfpacht wordt tijdens een openbare zitting toegewezen aan de hoogste bieder. De zitting vindt plaats op maandag 16 november 2020 om 18 uur in de raadzaal van het administratief centrum aan de Augustijnenlaan nummer 30.

Op www.herentals.be/begijnhof17 vindt u meer informatie over de woning en de voorwaarden van de erfpacht. Kandidaten kunnen de woning bezichtigen op weekdagen tussen 9 en 16 uur. Daarvoor maakt u een afspraak met de dienst patrimonium via 014-28 50 50 of u mailt naar patrimonium@herentals.be.