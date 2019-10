Woensdag nieuw overleg bij koekjesfabrikant Mondelez Wouter Demuynck

01 oktober 2019

18u51 1 Herentals De directie van Mondelez International in Herentals en de vakbonden hebben dinsdag enkele uren overlegd naar aanleiding van het nieuws dat er 200 banen op de tocht staan bij het bedrijf. “De directie gaf aan meer tijd nodig te hebben om op enkele vragen te beantwoorden en die gaan we hen ook geven”, aldus vakbondsman Jeffrey Goossens (ACV). Woensdag staat er om 9 uur opnieuw een overleg gepland.

Voor aanvang van het overleg hoopten de vakbonden op meer duidelijkheid van de directie van Mondelez, waar dinsdag geen enkele arbeider aan het werk was. “We hebben een drietal uren samengezeten. We hebben enkele vragen gesteld, maar de directie gaf aan om meer tijd nodig te hebben om op alle vragen te antwoorden. Die tijd gaan we hen ook geven”, aldus Jeffrey Goossens.

“Morgenochtend (woensdagochtend, red.) om 9 uur komen we opnieuw samen. Om de sereniteit te bewaren, hebben we afgesproken om niet te communiceren over de inhoud. Of de werknemers woensdag opnieuw aan de slag gaan? Dat zal van het antwoord afhangen. We hopen op een positief antwoord, zodat we in alle sereniteit verder de gesprekken kunnen aanvatten.”