Winkelstraten in Herentals en Geel beleven opvallend rustige eerste zaterdag Jurgen Geyselings

16 mei 2020

16u09 2 Herentals In de Herentalse Zandstraat en de Geelse Nieuwstraat was het opvallend rustig vertoeven tijdens de eerste zaterdag sinds de winkels hun deuren mochten openen.

Net zoals op de bekende winkelboulevards in onze grootsteden bleef het ook in onze Kempense steden rustig in de winkelstraten op de allereerste zaterdag dat de winkels terug open waren. In de Herentalse Zandstraat liep er wel een beetje volk rond op zaterdagnamiddag, maar niet veel meer dan op een doordeweekse dag. Van een overrompeling was in de winkelstraat in de Keizerstede zeker geen sprake.

Wanneer we iets later die zaterdagnamiddag in Geel passeren, valt het meteen op dat het hier nog rustiger is dan in Herentals. In de Nieuwstraat komen we meer auto’s tegen dan mensen tijdens onze wandeling door de Geelse winkelstraat. Het is snel duidelijk dat de Kempenaar niet zit te wachten om op zoek te gaan naar een nieuwe outfit in de winkels. Enkel bij een telecom-winkel zien we iemand buiten aan de winkel staan aanschuiven om binnen te kunnen.