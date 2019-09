Winkeldief drie dagen na veroordeling al opnieuw betrapt: “Was mijn geld verloren op weg naar winkel” Jef Van Nooten

30 september 2019

16u55 1 Herentals Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een gevangenisstraf van 18 maanden gevorderd tegen een hardleerse winkeldief. Drie dagen nadat hij een celstraf van 8 maanden kreeg opgelegd, was hij al opnieuw sterke drank aan het stelen bij Colruyt in Herentals.

Na een eerste reeks winkeldiefstallen werd Elhadj B. op 11 september veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden. Die veroordeling maakte blijkbaar geen indruk op de man, want zowel op 14, 16 als 17 september pleegde hij al nieuwe diefstallen. Hij had het daarbij telkens gemunt op flessen sterke drank bij Colruyt in Herentals. “Op 17 september herkende een bewakingsagent hem als pleger van eerdere diefstallen. Terwijl hij de man in de gaten hield, zag hij hoe B. vijf flessen sterke drank probeerde te stelen.”

De man kwam aandraven met een opvallend excuus voor de diefstal. “Ik had geld bij me toen ik naar de winkel ging, maar dat geld ben ik onderweg verloren.” Het openbaar ministerie vraagt de man te veroordelen tot 18 maanden gevangenisstraf en een geldboete.

Vonnis op 14 oktober.