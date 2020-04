Wielerwedstrijd GP Rik Van Looy afgelast Jurgen Geyselings

07 april 2020

20u52 2 Herentals De derde editie van de Grote Prijs Rik Van Looy, die gepland stond op zondag 28 juni zal dit jaar niet plaatsvinden, laat de organisatie van de wielerwedstrijd weten.

De GP Rik Van Looy is een Kempense wielerklassieker voor beloftes en elites met en zonder contract die verreden wordt als eerbetoon aan, en met volle steun van wielerlegende Rik Van Looy. Na de succesvolle edities de voorbije jaren, met startplaats aan het Astridplein in Grobbendonk en aankomst in de thuishaven van het wielerfenomeen Rik Van Looy, Herentals, is de organisatie omwille van de corona-maatregelen genoodzaakt de editie van 2020 af te gelasten.

Onzekere tijden

“Met spijt in het hart moeten we u melden dat de derde editie van de GP Rik Van Looy, gepland op zondag 28 juni, niet zal doorgaan”, klinkt het. “Gezien de strenge maatregelen die heden van toepassing zijn en de beperkte tijd die ons rest na 3 mei, wanneer de maatregelen mogelijks versoepeld zullen worden, lijkt het ons onmogelijk om de organisatie, zoals men die van ons verwacht na de vorige twee succesvolle edities, tijdig op poten te zetten.” De organisatie van de GP Rik Van Looy wil de sponsors niet nodeloos extra belasten in deze onzekere tijden. Het belangrijkste argument in deze overweging is de gezondheid van iedereen.

zomer 2021

“Een koers zonder publiek past niet in onze filosofie”, gaat het verder bij de organisatie. “Door het verplaatsen naar een andere datum dit jaar riskeren we in een heksenketel terecht te komen. Bovendien zullen de omstandigheden dan ook totaal verschillend zijn.” De wielerwedstrijd wordt dus integraal naar de zomer van 2021 verplaatst op een nog nader te bepalen datum.