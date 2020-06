Wielertoerist gewond na val in groep Jef Van Nooten

08 juni 2020

12u57 3

Een wielertoerist is zondag kort voor de middag gewond geraakt bij een ongeval op de Diestsebaan in Herselt. Een 62-jarige man uit Herentals maakte deel uit van een groep wielertoeristen toen hij na een onderlinge aanrijding ten val is gekomen. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.