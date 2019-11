Weerspannige inbreker komt met opvallend excuus: “Ik had dorst en was op zoek naar water” Jef Van Nooten

05 november 2019

14u26 0 Herentals Eerst werd hij in een magazijn in Herentals betrapt met een doos in zijn handen. Enkele uren later morrelde hij aan de achterdeur van een woning. Toch ontkent een 26-jarige Let dat hij diefstallen wilde plegen. “Ik had dorst en was op zoek naar water”, beweert de man. Hij riskeert 1 jaar cel.

Een zoon des huizes werd op 14 augustus van dit jaar opgeschrikt in Herentals. “Hij merkte een man op die aan de achterdeur morrelde”, zegt openbaar aanklager Hanne Van Loy. “Toen de zoon hem aansprak, is hij weggevlucht.” De man sprong over een muur. De politie startte een zoekactie met een speurhond, maar die bleef zonder resultaat.

Magazijn

Op basis van de persoonsbeschrijving kon de verdachte gelinkt worden aan een incident eerder die dag bij het bedrijf ATS Antwerp in Herentals. Daar was iemand in het midden van het magazijn betrapt met een doos in zijn handen. Toen hij werd opgemerkt door het personeel liep hij weg en sprong over een omheining.

De verdachte kon uiteindelijk worden opgepakt omdat hij de dag nadien zelf naar de politie Neteland stapte. Om aangifte te doen dat hij zijn identiteitskaart verloren was. In werkelijkheid was die identiteitskaart de dag voordien afgepakt door agenten van de politie Geel-Laakdal-Meerhout. “Hij sprak in Geel mensen aan om geld te vragen. De politie controleerde zijn identiteit, maar nadien onttrok hij zich met geweld aan een verdere controle. Tijdens een schermutseling op de grond heeft hij meermaals uitgehaald naar één van de agenten.”

Dorst

De man werd in Letland al veroordeeld voor diefstal met geweld, en ook in Nederland kwam hij al in aanraking met het gerecht. Het parket vordert een gevangenisstraf van 1 jaar. Zelf gaat hij resoluut voor de vrijspraak. “Zowel aan het huis als bij het bedrijf was ik op zoek naar water. Ik had dorst”, zegt de man. “Ik wilde bovendien ergens mijn gsm opladen om een vriend te bellen.” De rechter lijkt weinig te geloven van dat verhaal: “Waarom ga je dan een aan achterdeur morrelen in plaats van aan te bellen bij de voordeur?”, vroeg de rechter zich luidop af.

Ook voor de weerspannigheid tegenover de politie in Geel had de man een excuus. “Ze hielden me vast aan mijn arm. Dat deed enorm veel pijn. In een reflex ben ik met mijn armen beginnen zwaaien.”

Vonnis op 19 november.