WEEKENDTIPS: hardrock, quizzen en koken Onze tips voor het weekend van 6 tot 8 maart Annelin Marien

06 maart 2020

09u00 0

Hoogstraten - Fleddy Melculy Try-out

Op vrijdagavond komt de Vlaamse hardrockband Fleddy Melculy naar Cahier de Brouillon in Hoogstraten voor een try-out van hun derde album ‘Sabbath Fleddy Sabbath’. Fleddy Melculy pikt dit voorjaar de draad weer op na hun tweede album ‘De kerk van Melculy’. Het resultaat van het nieuwe album is naar eigen zeggen wellicht het hardste en meest agressieve album van de familie Melculy, maar tegelijk ook de meest melodieuze en toegankelijke plaat tot nu toe. Deuren van Cahier de Brouillon (Vrijheid 84) openen op 21 uur, het einde is voorzien voor 2 uur. Tickets kosten 12 euro en zijn te verkrijgen via https://fleddy-melculy-try-out-show.eventsquare.co/nl/95eq4qlzvg5u.

