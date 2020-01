Exclusief voor abonnees WEEKENDTIPS: Bierbeurs, vuurwandeling en dance party Onze tips voor het weekend van 24 tot 26 januari AMK

24 januari 2020

09u00 0

Herentals - Opening Lou’k up & Be-lief-huis

Kathleen Weuts en Kim Peeters openen zondag aan de Watervoort in Herentals hun Lou’k up & Be-lief-huis. In de gerenoveerde hoeve willen de dames mensen opvangen die een dierbare hebben verloren. Kathleen en Kim verloren enkele jaren geleden zelf een kind, en willen een warme en inspirerende plek creëren waar herinneringen centraal staan. Het grote publiek is zondag welkom op de opening tussen 11 en 17 uur aan Watervoort 8 in Herentals. Nadien zetten Kathleen en Kim hun deur meermaals per week open voor mensen die nood hebben aan een gesprek.

