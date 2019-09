Wandelen of lopen ten voordele van Kom op Tegen Kanker Wouter Demuynck

19 september 2019

15u37 0 Herentals Op zaterdag 21 september vindt in Herentals de HeRUNtals-Trail plaats ten voordele van Kom op Tegen Kanker.

In de voormiddag is er een vrije loop en wandeling van 5 of 10 km, met vrij vertrek tussen 9 en 13 uur aan de prijs van 6 euro. Om 13 uur kunnen de kleinsten onder ons voor 3 euro deelnemen aan een Kids-trail. Om 14 uur start de Trail-race van 17 kilometer, op een uitdagend parcours met pittige beklimmingen over de Kempische heuvelrug. Daarvoor inschrijven kost 8 euro. De start en aankomst is telkens gelegen aan Basisschool De Wijngaard, Wijngaard 9 in Herentals.

De hele dag door kan je ook komen genieten van een hapje en een drankje, ‘s middags kan je er een bord spaghetti eten. De opbrengst van de HeRUNtals-Trail gaat integraal naar Kom Op Tegen Kanker.