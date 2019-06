Wagen vat vuur in Hezewijk Wouter Demuynck

14 juni 2019

In Hezewijk, op de grens van Herentals en Olen, heeft een Mercedes vrijdagmiddag vuur gevat. De brand is wellicht te wijten aan een technisch defect. De brandweer van Herentals kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Aangezien de bestuurder van de wagen tijdig doorhad dat er iets loos was, vielen er geen gewonden.