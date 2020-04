Wagen gaat volledig in vlammen op in Herentalse woonwijk Toon Verheijen

02 april 2020

18u53 30 Herentals Een BMW is donderdagavond volledig in vlammen opgegaan in de Meidoornlaan in Herentals.

De eigenaar van de wagen was in de loop van de namiddag zijn wagen bij de garage gaan ophalen na een herstelling. Toen hij bijna terug thuis was, begon de wagen te roken. De bestuurder zette zijn wagen aan de kant, waarna het voertuig kort daarna begon te branden. Het voertuig lekte duidelijk ook brandstof, gezien het brandend spoor dat van de wagen naar het rioolput liep. De wagen is volledig uitgebrand.