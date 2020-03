Waar men gaat langs Vlaamse wegen... Toon Verheijen

29 maart 2020

14u50 0

... nergens kom je nog verkeer tegen. Dat lijkt toch alleszins zowat overal te zijn op deze zondag. De Poederleeseweg, en de Ring in Herentals of de Herentalseweg in Poederlee. Ze liggen er allemaal verlaten bij. Zelfs geen fietser is er te bespeuren.

