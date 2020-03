Vuur vernielt haag in Noorderwijk Jef Van Nooten

26 maart 2020

De brandweer van Herentals moest donderdagvoormiddag rond 10.30 uur uitrukken naar de Ghellincklaan in Noorderwijk (Herentals). Een haag had er vuur gevat. De oorzaak van de brand is niet gekend. De vlammen hebben in totaal zo’n 10 meter haag vernield.