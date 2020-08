Vrienden herdenken overleden Stijn Avonds (49) met wandeling doorheen Herentals Wouter Demuynck

30 augustus 2020

19u19 0 Herentals De vele vrienden van Stijn Avonds (49), de Olenaar die woensdagavond onverwachts overleed, herdachten Stijn zaterdagavond met een wandeling doorheen Herentals. Aan enkele bemande posten konden ze een boodschap voor de familie achterlaten.

Het nieuws van het overlijden van Stijn Avonds, die afkomstig was uit Herentals maar in Olen woonde, zorgde voor een schokgolf in het Neteland en omstreken. Stijn Avonds was actief als hoefsmid, maar genoot ook bekendheid als mede-organisator - naast Bartel van Riet - van De Warmste Dag van Olen. De opbrengst van dat evenement ging telkens naar Kinderen In Nood in Nepal, Olivia Fund en MS-Liga Vlaanderen.

Het was dan ook onder meer Bartel van Riet die de wandeling ter ere van zijn vriend organiseerde. “Voor onze grote zot die we zo graag zien mogen we in deze tijden helaas niet het afscheid organiseren dat hij verdient. We mogen niet bij elkaar kruipen voor een knuffel, een dikke traan, een pint en de goeie verhalen. Dat blijven we hem nog even schuldig. Daarom organiseerden we een wandeling.”

Iedereen die Stijn een warm hart toedroeg kon op verschillende plaatsen inpikken om deel te nemen aan de wandeling, om zo grote groepen te vermijden. Stijn had een grote vriendenkring en de opkomst zaterdagavond was dan ook navenant. Bij vijf bemande postjes konden vrienden iets opschrijven of een kaartje achterlaten. Vrienden van Stijn bezorgden nadien alles gebundeld aan zijn familie.