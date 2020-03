Voorbereidende werken voor nieuwe brug over Albertkanaal aan de Molekens volop bezig Jurgen Geyselings

14 maart 2020

17u19 1 Herentals In Herentals is men aan de brug aan de Herenthoutseweg gestart met de voorbereidende werken voor het plaatsen van een nieuwe brug. Omwille van deze werken is het nog tot maandag 16 maart omrijden voor het verkeer.

De nieuwe brug over het Albertkanaal zal de komende maanden aangelegd worden. De eerste werkzaamheden voor de plaatsing van deze brug zijn ondertussen al bezig. Nog tot maandag 16 maart wordt er door Pidpa aan de waterleidingen gewerkt.

De Herenthoutse weg is gedurende deze werken volledig versperd. Fietsers en voetgangers kunnen passeren via de Notelarenlaan. De officiële omleiding voor andere voertuigen loopt via de E313, de Aarschotseweg, de ring van Herentals en de Lierseweg. Lijnbussen volgen een omleiding via de industrie van Wolfstee.