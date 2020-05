Vooral lange wachtrijen bij Action bij heropening van winkels Wouter Demuynck

11 mei 2020

14u21 1 Herentals De heropening van de winkels zorgde ook in Herentals voor een ellenlange wachtrij bij Action aan de Belgiëlaan. Enkele tientallen klanten stonden maandagvoormiddag al aan te schuiven.

In de Zandstraat, de belangrijkste winkelstraat van Herentals, was het opmerkelijk rustiger. Daar trokken de winkels van Telenet, Orange en Proximus wel wat volk maar een stormloop in de winkelstraat bleef uit.



