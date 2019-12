Volledige bakkerij gaat in vlammen op, enorme rookschade in winkelgedeelte en appartement Toon Verheijen

28 december 2019

17u59 50 Herentals De hulpdiensten zijn zaterdag in de late namiddag opgeroepen voor een brand in de bakkerij en tearoom Vanalles & Nogwat aan de Ring in Noorderwijk (Herentals). De brand is ontstaan in het ovengedeelte, maar de precieze oorzaak is nog onduidelijk. De volledige bakkerij zelf is verloren. De schade in de winkel en de tearoom is ook aanzienlijk door rookschade. Dat geldt ook voor het bovengelegen appartement. Die bewoners krijgen onderdak bij familie. Vanalles & Nogwat heeft ook nog vestigingen in Beerzel, Hulshout, Westmeerbeek en Keerbergen.

De brand bij de bakkerij was al de tweede op minder dan 24 uren tijd in Noorderwijk. In de nacht van vrijdag op zaterdag was er immers ook al een brand in een woning aan de Zeven Zillen. Omstreeks 17.30 uur werd het brandweerkorps van Herentals opgeroepen voor opnieuw een brand, maar dit keer in de bakkerij Vanalles & Nogwat aan de Ring. De brand zorgde meteen voor een enorme rookontwikkeling. “De brand is zo goed als zeker ontstaan in het ovengedeelte van de bakkerij waar op dat moment niemand aanwezig was”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Er was al snel een enorme rookontwikkeling. In het winkelgedeelte waren nog drie klanten en een bediende aanwezig. Zij hebben meteen geprobeerd om de bewoners van het bovenliggende appartement te waarschuwen, maar ze geraakten er niet meer door de rook. Gelukkig kon de brandweer dat snel controleren en bleken ze niet thuis te zijn.”

Enorme schade

De brand in de bakkerij was opnieuw een complexe brand voor het brandweerkorps van Herentals. “Omdat er achteraan in de bakkerij weinig verluchting is, was er een enorme rookontwikkeling en ging ook de temperatuur pijlsnel de hoogte in”, zegt Mien Van Olmen. “Daardoor was het voor de brandweer moeilijk om het onder controle te krijgen, maar uiteindelijk was alles kort voor 20 uur wel onder controle. Het bakkerij gedeelte is wel volledig verloren. Dat zal een hele tijd duren voor het weer operationeel zal zijn. Een drama voor een bakker natuurlijk en zeker in deze periode van het jaar. Ook het winkelgedeelte en het appartement op de eerste verdieping zijn tijdelijk niet meer bruikbaar door de grote rookschade. In de loop van de komende dagen zal er meer duidelijkheid komen over de precieze schade. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen.”

Oorzaak

De brand is dus zo goed als zeker ontstaan in het ovengedeelte, maar de precieze oorzaak moet nog onderzocht worden. “Maar door de indeling in de bakkerij zijn er verschillende brandhaardjes ontstaan onder meer ook in de isolatie en dat was ook een van de redenen waarom het zo moeilijk was voor onze brandweerlui. Het was alweer een huzarenstukje voor hen en ze verdienen alleen maar een pluim.” In het appartement woonde een gezin met vier kinderen. De schade daar bleef beperkt, maar omdat er onder meer rookschade is en de nutsvoorzieningen zijn afgesloten, zullen zij de komende dagen ook elders moeten doorbrengen.

Bakkerij Vanalles & Nogwat heeft naast de zaak in Noorderwijk ook nog vestigingen in Beerzel, Keerbergen, Hulshout en Westmeerbeek.