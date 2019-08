Voertuig en geldkoffer uit unit op bedrijventerrein gestolen Wouter Demuynck

08 augustus 2019

12u00 3

Donderdagochtend werd rond 8 uur een inbraak in een unit op een bedrijventerrein in de Saffierstraat in Herentals gemeld. Vermoedelijk is die inbraak in de nacht van woensdag op donderdag gebeurd. Er werd een voertuig en een geldkoffer gestolen.