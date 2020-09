Vijftiger ontkent downloaden van kinderporno: “Mijn zoon heeft die foto’s op de computer gezet” Jef Van Nooten

09 september 2020

14u42 2 Herentals Een man (58) uit Herentals riskeert een gevangenisstraf voor het bezit van kinderporno. De man roept zijn onschuld uit. “Mijn zoon heeft die foto’s op de computer gezet”, beweert de man.

De 58-jarige W.M. uit Herentals werd in 2009 al eens veroordeeld voor het bezit van en handel in kinderporno. In augustus 2018 liep hij opnieuw tegen de lamp. Tijdens een huiszoeking werden 18 foto’s met kinderporno aangetroffen. “Daar heb ik niks mee te maken. Die foto’s zijn er door mijn zoon opgezet”, beweert de man. Ook zijn advocate benadrukt dat er geen bewijs is. “De computer werd door meerdere personen binnen het gezin gebruikt, niet alleen door mijn cliënt.”

Toch is het openbaar ministerie overtuigd dat W.M. zelf verantwoordelijk is voor de kinderporno op de computer. “De foto’s zijn in juni en juli 2018 op de computer gekomen. W.M. had op dat moment al enkele maanden geen contact meer met zijn zoon”, zegt aanklager Catherine Dederen.

De man riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden. Vonnis op 7 oktober.