Vijfde en zesde leerjaar maakt op Haai-TECH kennis met technische richtingen van het middelbaar

06 november 2019

16u04 1 Herentals Tweehonderdvijftig kinderen tussen tien en twaalf jaar zakten woensdag af naar ‘t Schaliken in het centrum van Herentals. Ze maakten op Haai-TECH kennis met de verschillende technische studierichtingen die het middelbaar onderwijs hen de komende jaren voorschotelt.

Verspreid over twee bijeenkomsten op woensdagnamiddag en in de vroege avond mocht de eerste editie van de Herentalse Haai-TECH beurs tweehonderdvijftig leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar begroeten. “Alle tweehonderdvijftig plaatsjes waren op voorhand al volzet”, weet Ibrahim Belkadi van organisatie Talentenfabriek. “We laten hier de kinderen proeven van zes verschillende richtingen tijdens interactieve workshops. Ze maken kennis met bouw, houtbewerking, mechanica, elektriciteit, elektronica en chemie.”

De ouders van de leerlingen werden ondertussen wegwijs gemaakt in de onderwijshervormingen. Tijdens de sessies voor ouders ging men in samenwerking met het Centrum voor Leerlingen Begeleiding (CLB) dieper in op de onderwijshervormingen en het specifieke van STEM-onderwijs. “We organiseren meermaals per jaar onze Haai-TECH beurzen”, zegt Ibrahim. “Telkens op een andere locatie en in een andere stad of dorp in de provincie Antwerpen. Het begon voor ons in Antwerpen en via verschillende bijeenkomsten de vorige jaren zijn we dit jaar ook in Herentals beland.”

Haai-TECH wordt georganiseerd door Talentenfabriek, een job-en opleidingspunt voor de industrie. Vrijwillige leerkrachten en leerlingen van VTI Lier, Atheneum Lier Campus Louis Zimmer, Sint-Lambertusinstituut Heist-op-den-Berg en Kosh Herentals werkten mee aan deze inspirerende en informatieve dag.