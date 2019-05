Vijf nieuwe brandweermannen gedoopt door collega’s Jurgen Geyselings

21 mei 2019

15u04 0 Herentals ‘Nieuwelingen’ Kristof Berings, Joris Nyssen, Vincent Leemans, Bart Leten en Frank Verschueren zijn dit weekend door hun ervaren brandweercollega’s gedoopt. Tal van sketches, die de brandweermannen zelf in elkaar hadden gestoken, maakten er een topavond van.

“De meeste van de nieuwbakken brandweermannen zijn al een jaar of vier in dienst maar we wachten altijd tot we tussen de 5 en 7 man hebben voor een doopavond”, vertelt Alain Leemans van de Herentalse brandweer. “Onder toezicht van een jury, Sint-Barbara en den Engel moeten de nieuwelingen enkele ludieke proeven uitvoeren die verband houden met een sketch. Het thema van de doop was deze keer ‘Brandwerf Herentals’, verwijzend naar de renovatie van de kazerne.”

De sketches gingen van een doktersbezoek tot een optreden van de metsers, loodgieters, 'elektriekers’, ‘plekkers’ en schilders. “Ook een optreden van onze eigen André Hazes Junior ontbrak er niet aan”, zegt Leemans. “Op het einde van de avond kregen de gedoopte collega’s allemaal een diploma mee naar huis. ”