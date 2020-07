Vijf besmettingen op één dag in Herentals: “Als je niet weet waar een positieve test zich situeert, is het erg moeilijk om in te grijpen” Wouter Demuynck

30 juli 2020

16u55 0 Herentals In Herentals zijn er op één dag vijf coronabesmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaal aantal besmettingen van de afgelopen zeven dagen op tien. Het stadsbestuur maakt zich zorgen over het gebrek aan informatie over de besmette patiënten en de trage contact tracing. “We voelen er ons wel wat machteloos bij.”

De tien besmettingen op één week tijd betekenen dat Herentals de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoner heeft overschreden. Waar de nieuwste besmettingen zich bevinden is, tot frustratie van het stadsbestuur, niet geweten.

Taalprobleem

“Afgelopen zaterdag waren er drie positieve tests. Over één van de patiënten zijn we geïnformeerd geweest door een huisarts. Normaal krijgen we die gegevens niet, maar de huisarts was bezorgd dat de patiënt het wel goed begrepen had wegens een taalprobleem”, zegt burgemeester Mien Van Olmen (CD&V). “Nadat de huisarts ons preventief had gecontacteerd, heeft onze maatschappelijk werker het gezin geïnformeerd dat ze in quarantaine moeten blijven en alle gezinsleden getest moeten worden. Nadien hebben we zelf aan contact tracing gedaan.”

Vier gezinnen, met in totaal 17 gezinsleden, zijn daardoor ook in quarantaine geplaatst en werden afgelopen weekend ook getest. “Er is een vermoeden dat de bijkomende besmettingen te maken hebben met de vele tests die zijn afgenomen, maar dat kunnen we niet bevestigen aangezien we die informatie niet krijgen.”

Contact tracing

Het gebrek aan informatie en de trage contact tracing is voor het stadsbestuur een doorn in het oog. “Woensdag was de patiënt die zaterdag positief had getest nog steeds niet gecontacteerd door een officiële contact tracer. We waren dan ook heel blij dat de huisarts ons gecontacteerd heeft zodat wij de nodige maatregelen konden nemen. Zaterdag waren er echter tegelijkertijd nog twee Herentalsenaren positief getest en van hen hebben we niets van gegevens. Hopelijk is de contact tracing daar wel gebeurd. We voelen ons er wel wat machteloos bij.”

Informatie op wijkniveau

Lokale besturen zouden vanaf 1 augustus wel meer informatie krijgen over besmette inwoners. “Door de Vlaamse overheid is ons de belofte gemaakt dat lokale besturen meer mogelijkheden zullen krijgen. Als je niet weet waar een positieve test zich situeert, is het namelijk erg moeilijk om in te grijpen. Als je zoals afgelopen zaterdag wel informatie krijgt, dan kan je heel doelgericht maatwerk verlenen om erger te voorkomen. De Vlaamse overheid heeft beloofd dat we als burgemeesters tegen 1 augustus meer gedetailleerde informatie - tot op wijkniveau - zouden kunnen krijgen. Hopelijk halen ze die deadline.”

Intussen zijn de gemeentebesturen van Eerstelijnszone Middenkempen - met naast de Neteland-gemeenten ook nog Kasterlee en Lille - in overleg met de huisartsen om van hen meer informatie te kunnen verkrijgen. “Zonder hen nog extra te belasten willen we een goede samenwerking opstellen zodat we toch een aantal basisgegevens hebben. Dat zou al een groot verschil maken. Nu weten we niets, maar een besmetting bij bijvoorbeeld iemand in een jeugdwerking of iemand uit een sociaal woonblok vergt telkens een andere aanpak.”