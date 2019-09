Vier burgerslachtoffers van Sint-Jansstraat herdacht Wouter Demuynck

20 september 2019

13u58 1 Herentals Donderdagnamiddag werd aan het kapelletje in de Sint-Jansstraat in Herentals een herdenking gehouden voor de vier burgerslachtoffers die er te betreuren vielen op 19 september 1944 tijdens de bevrijding.

In de Sint-Jansstraat stonden destijds enkele buurtbewoners te keuvelen. Net op die plaats viel een granaat, met dramatische gevolgen. De 13-jarige Joske Mariën, Aloïs Maes, Maurice Van Looy en August Lachi, die allen in de Sint-Jansstraat woonden, kwamen om het leven.

Ter nagedachtenis van hen werd na de bevrijding een kapelletje opgericht op de plek waar het is gebeurd. Enkele decennia geleden verdween dat kapelletje echter, totdat een buurtbewoner twee jaar geleden het initiatief nam om een nieuw kapelletje in te richten. “Laat dit kapelletje een blijvende herinnering zijn voor alle slachtoffers die hun leven hebben gelaten zodat wij al 75 jaar in vrede hebben kunnen leven”, klonk het tijdens de herdenking. “En dat het als een blijvende boodschap mag dienen voor de huidige jongeren en toekomstige generatie.”

Meer over Sint-Jansstraat