Verwarmd en overdekt buitenzwembad aan Netepark biedt mogelijk oplossing voor Nijlen

04 september 2019

13u24 0 Herentals Nu Nijlen haar zwembad heeft moeten sluiten, gaat het bestuur een samenwerking aan met Herentals om alsnog haar inwoners zwemuren te kunnen aanbieden. Op korte termijn stelt Herentals haar nog vrije zwemuren in het Netepark ter beschikking voor scholen en sportclubs die in Nijlen zwommen. Op (middel)lange termijn onderzoeken Nijlen en Herentals of de buitenbaden van het Netepark overdekt en verwarmd kunnen worden. Zo zouden ze buiten het seizoen heel wat zwemuren extra kunnen genereren, over vier bijkomende 25-meter banen.

De piste om de buitenbaden van het Netepark te overdekken met een verwarmd luchtkasteel werd alvast technisch en op vlak van veiligheid onderzocht samen met de brandweer, die het licht op groen zette. Beide besturen zullen zich nu buigen over de praktische aspecten. “Afhankelijk van hoe snel die uitgeklaard kunnen worden, kan de verwarmde koepel geplaatst worden. Als de gesprekken vlotten, kan dat mogelijks al in de loop van dit najaar”, klinkt het. De sportclubs, scholen en gebruikers zouden op die manier over heel wat extra water beschikken over vier bijkomende 25-meter banen. In de zomermaanden zou de verwarmde koepelconstructie weggehaald worden zodat het succesvolle openluchtzwemmen in het Netepark in het seizoen kan blijven zoals voordien.

Voor de korte termijn stelde Herentals alle nog vrije zwemuren alvast ter beschikking van de (voormalige) gebruikers van het Nijlense zwembad. Het gaat daarbij om de vrije uren, zonder te raken aan de huidige invulling. Onder de gebruikers waaraan hiermee een oplossing wordt geboden, zitten heel wat scholen en verenigingen uit de Netelandgemeenten.

Op lange termijn leggen Nijlen en Herentals bovendien de basis om de renovatie/nieuwbouwprojecten van hun zwembaden af te stemmen op elkaar. Herentals heeft immers renovatieplannen voor het Netepark, die volop in voorbereiding zijn. “Het is duidelijk dat het aanbod en beheer van zwemwater het lokale niveau overstijgt en hiervoor bovenlokale samenwerkingen aangewezen zijn, in het belang van de scholen, watersportclubs, particuliere waterfanaten en de inwoners van het betrokken gebied.”

