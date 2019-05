Verkiezingen in Herentals nog niet geldig verklaard: verder onderzoek nodig Wouter Demuynck

21 mei 2019

19u17 0 Herentals De Raad van State heeft in een kort arrest beslist om de verkiezingen van 14 oktober in Herentals nog niet geldig te verklaren, ondanks het advies van auditeur om dat wel te doen. Volgens de Raad van State is verder onderzoek noodzakelijk, waarbij ook N-VA-lijstduwer en huidig schepen Pascal Van Nueten gehoord zullen worden.

De auditeur van de Raad van State gaf iets meer dan een week geleden het advies om de klachten van Groen, sp.a, Open Vld-HNM en Herentals Anders tegen N-VA te verwerpen en de verkiezingen in Herentals geldig te verklaren. De Raad van State is dat advies voorlopig dus niet gevolgd en vindt dat verder onderzoek noodzakelijk is alvorens een uitspraak te doen. Dat stemt de vier partijen tevreden.

“Dit is een zeer belangrijke beslissing”, zegt Groen-fractieleider Peter Verpoorten. “De vraag is immers niet of N-VA de kieswet heeft overtreden – daar is iedereen het eigenlijk over eens. De vraag is hoeveel overtredingen er zijn en of de verkiezingen nog eerlijk zijn te noemen. Wij zijn dan ook heel blij dat de Raad van State ons op dit punt volgt. De burgers van Herentals verdienen immers duidelijkheid.”

In het kader van het verdere onderzoek wil de Raad van State N-VA-lijstduwer en huidig schepen Pascal Van Nueten aan de tand voelen op de zitting van volgende week dinsdag. “Wij gaan zeer graag in op de uitnodiging van de Raad van State om Pascal Van Nueten nogmaals te horen”, reageert N-VA-voorzitter Arnout De Cuyper.

“Wij hebben van bij de start gezegd dat wij helemaal niets verkeerds hebben gedaan tijdens de campagne en dat we deze lasterlijke beschuldigingen punt per punt zouden weerleggen.”