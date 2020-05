Verdeling van mondmaskers Neteland van start: “Bestel enkel als het nodig is, zo kunnen we aan alle noden voldoen” Jurgen Geyselings

02 mei 2020

08u43 6 Herentals Bij samenwerkingsverband Neteland ging men reeds van start met de verdeling van de mondmaskers. Nadat eerst pakketten mondmaskers bezorgd werden aan artsen, thuisverpleging, zorgverleners, begeleiders in crèches, scholen en familieleden van besmette personen is het vanaf deze week de beurt aan alle inwoners.

Herentals, Herenthout, Olen, Grobbendonk en Vorselaar spraken de voorbije periode een breed netwerk van vrijwilligers aan voor verschillende taken, waaronder ook het maken van mondmaskers. “Op deze manier liggen er momenteel al elfduizend mondmaskers veilig klaar om bedeeld te worden in Neteland, en zijn er nog vijftienduizend in ontwikkeling”, klinkt het. “We hebben ook vijftigduizend exemplaren besteld bij maatwerkbedrijf Kaliber en twintigduizend stuks bij IOK. Dankzij deze aanpak kan de regio Neteland komende week al starten met de bedeling van mondmaskers onder haar bevolking.”

Vrijwilligers voor het vervaardigen van mondmaskers mogen zich nog steeds melden bij de verschillende vrijwilligersplatformen die te vinden zijn op de websites van de gemeenten.

Huis aan huis

De vraag naar mondmaskers is groot en bij Neteland wil men er voor zorgen dat iedereen die een mondmasker nodig heeft er ook één zal krijgen. “Vanaf maandag 4 mei kan dit telefonisch”, gaat het verder. “We vragen wel om enkel een mondmasker aan te vragen, als u er effectief één nodig hebt. Heel wat mensen hebben thuis immers al een mondmasker ligggen, hetzij zelfgemaakt, gekocht of ontvangen via hun werkgever. We willen op dit moment aan de belangrijkste noden tegemoet komen. De bedeling zelf gebeurt huis aan huis, op basis van het aantal aanvragen.”

Voor iedereen vanaf 12 jaar

In totaal zal Neteland beschikken over een totaal van zesennegentigduizend mondmaskers voor de zeventigduizend inwoners. “Voor de verdeling ervan volgen we de federale richtlijnen”, weet men. “Iedereen vanaf 12 jaar zal een mondmasker kunnen krijgen. Tevens kan men voor extra mondmaskers terecht bij verschillende stoffenateliers in de regio die op dit moment mondmaskers, weliswaar tegen betaling, aanbieden. Tot slot zal iedereen van de federale overheid, in een latere fase, een tweede mondmasker ontvangen.”

