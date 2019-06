Verdachte van moord op Eleanore op weg naar assisen Jef Van Nooten

07 juni 2019

17u01 3 Herentals De 23-jarige Babur Y. uit Herentals is op weg naar het hof van assisen. Hij wordt verdacht van de moord op Eleanore De Strijcker (27) uit Herentals. Het parket heeft het onderzoek afgerond.

De feiten dateren van 13 maart 2018. Eleanore, moeder van twee kinderen, werd die dag in haar woning aan Kleerroos met messteken om het leven gebracht door haar vriend Babur Y. De moordverdachte vluchtte weg, maar kon worden opgepakt nadat hij in Limburg een verkeersongeval had met zijn wagen. De twee kindjes van het slachtoffer waren thuis op het moment van de moord. Zij belden nadien bij de buren aan om te zeggen dat hun mama in een plas bloed lag. “De raadkamer in Turnhout heeft het dossier overgemaakt aan het Parket-Generaal Antwerpen met het oog op een verwijzing naar het hof van assisen”, zegt een woordvoerder van het parket. Babur Y. blijft aangehouden in afwachting van zijn proces.