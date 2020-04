Veiligere oversteken voor fietsers en voetgangers aan stadspark en ‘t Convent Wouter Demuynck

20 april 2020

17u24 0 Herentals Op woensdag 22 april starten er werken om de stadsader Augustijnenlaan-Belgiëlaan te voorzien van twee nieuwe oversteken voor fietsers en voetgangers. Het gaat om een snelle oplossing op korte termijn in afwachting van de volledige heraanleg van het ganse traject.

De twee nieuwe oversteekplaatsen komen ter hoogte van het stadspark in de Belgiëlaan en ter hoogte van dienstencentrum ‘t Convent in de Augustijnenlaan. In één beweging worden de stoepboorden, die door fietsers als oncomfortabel worden ervaren, afgeschuind. De werken op die meest precaire punten van het traject komen er in afwachting van de volledig heraanleg.

Snelle oplossing

“Aangezien er een volledige heraanleg van het ganse traject Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan op de planning staat, kiezen we hier voor een snelle oplossing op de korte termijn zodat de voetganger weer veilig kan oversteken en de fietser weer comfortabel deze stadsader kan gebruiken”, zegt schepen van Financiën Patrik De Cat (CD&V). “We willen met deze ingrepen niet wachten tot de volledige heraanleg, want de uitvoering is een werk van jaren.”

Groen-blauwe stadsboulevard

Op de middellange termijn is het de bedoeling dat het ganse traject wordt omgevormd tot een groen-blauwe stadsboulevard. “De keuze ligt daarvoor bij de Herentalsenaar. De aanbesteding is gepland voor de komende weken. Het project loopt normaal gezien geen vertraging op, aangezien het bureau onmiddellijk aan de slag kan met een plan van aanpak”, zegt schepen van Mobiliteit Yoleen Van Camp (N-VA).

“Vanaf het moment dat we klaar zijn voor onze eerstvolgende en belangrijkste stap in dat plan – de bevraging van de burgers over hun wensen met deze stadsader – hopen we dat de quarantainemaatregelen afgezwakt zijn om een burgerbevraging te kunnen uitvoeren. Zo niet, wordt het project tot dan on hold gezet aangezien we hier echt wel de mening van de Herentalsenaar willen horen.”