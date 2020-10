Veelpleger steelt brommer... maar is te stoned om er verder dan één straat mee weg te rijden Jef Van Nooten

06 oktober 2020

14u06 4 Herentals Al jaren staat hij gekend als een veelpleger, maar nooit eerder kreeg Raf L. uit Herentals een effectieve gevangenisstraf. Daar wil het parket nu verandering in brengen na enkele nieuwe diefstallen en drugsfeiten. “Hij kreeg al zoveel kansen, maar lacht ons gewoon uit in ons gezicht”, zegt aanklager Ellen De Ketelaere.

Raf L., een dertiger uit Herentals, moest zich dinsdag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden voor twee dossiers: één voor diefstallen en één voor drugsfeiten. De eerste diefstal in het dossier dateert van 11 januari van dit jaar. Toen stal L. een fiets op de parking van voedingswinkel Van Eccelpoel in Herentals. “Hij werd herkend op camerabeelden van de diefstal. Hij verkocht de fiets verder voor 200 euro”, schetst openbaar aanklager Ellen De Ketelaere. “In juni van dit jaar heeft in de Zandstraat in Herentals een bromfiets gestolen. Die werd later in de Collegestraat terug gevonden. Raf L. was er niet verder mee geraakt. Hij verklaarde dat hij te zwaar onder invloed was van drugs om nog verder met de bromfiets te rijden.”

Mooie praatjes

Diezelfde maand werd L. bewusteloos langs de kant van de weg aangetroffen, onder invloed van drugs. En op 3 juli werd hij aan de Mellevijver in Turnhout betrapt op het bezit van GHB. “Hij komt altijd met mooie praatjes aanzetten, daardoor kreeg hij in het verleden al vijf keer de gunst van een voorwaardelijke straf”, briest Ellen De Ketelaere. “Maar hij lacht ons gewoon in ons gezicht uit. Er moet een duidelijk signaal gegeven worden dat dit niet meer getolereerd wordt. De justitie-assistenten (die mee de voorwaarden opvolgen na een voorwaardelijke veroordeling, red.) hebben al genoeg werk met mensen die wèl hun leven willen beteren.”

18 maanden

Het parket vraagt een effectieve gevangenisstraf van 18 maanden voor de twee dossiers samen: 10 maanden voor de diefstallen, 8 maanden voor de drugsfeiten.

Het vonnis volgt in november.