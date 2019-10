Vandalen houden lelijk thuis op kermis in Noorderwijk WDH

09 oktober 2019

16u18 0 Herentals Vandalen hebben in de nacht van zondag op maandag toegeslagen op de kermis van Noorderwijk (Herentals). De daders gooiden mini-botsauto’s op elkaar, urineerden op de grote botsauto’s en verwijderden zelfs splitpennen van een attractie op de paardenmolen.

De kermis in het centrum van Noorderwijk opende afgelopen zondagmiddag, maar de volgende ochtend moesten de foorkramers vaststellen dat vandalen bij verschillende attracties schade hadden aangericht. “Dit jaar hebben een aantal mensen de term ‘feest’ jammer genoeg te ruim genomen”, aldus een foorkramer.

“Bij de mini-botsauto’s zijn de autootjes op elkaar gegooid en bij de grote botsauto’s vond iemand het nodig om overal over te urineren. Bij de vliegtuigjes is een staartvleugel beschadigd en waren de splitpennen van de bevestiging verwijderd, zodat het vliegtuigje in het midden van een rit had kunnen loskomen.” Bij de paardenmolen raakte eveneens een staartvleugel beschadigd en bij het eendjesviskraam werd een kras gemaakt in de lak van het kraam.

Aangezien de schade duur kan oplopen, doen de foorkramers een oproep naar getuigen. De lokale politie Neteland is een buurtonderzoek gestart.