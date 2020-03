Vandalen gooien kiezelsteentjes en modder naar voorbijrijdende auto’s: “Levensgevaarlijk. Wat als we hierdoor schrikken en ongeval veroorzaken?” Toon Verheijen

08 maart 2020

14u53 6 Herentals Vandalen hebben vrijdagnacht met kiezelstenen voorbijrijdende wagens bekogeld ter hoogte van VC Herentals aan de Herenthoutsesteenweg. Verschillende wagens liepen schade op aan het koetswerk en de eigenaars hebben klacht ingediend bij de politie. Mogelijk dagen er de komende dagen nog slachtoffers op.

Jennis Waegemans reed vrijdagavond omstreeks 23.30 uur samen met zijn vriendin over de Herenthoutsesteenweg in de richting van Herenthout. Ter hoogte van VC Herentals schrokken ze zich plots te pletter. “We hoorden plots een heel luid gekletter”, vertellen Jennis en zijn vriendin. “We wisten niet goed wat het was tot we een beetje verderop stopten om te tanken. Heel de motorkap en de zijkant aan de passagierskant hing vol modder en steentjes. Toen ik het wat afkuiste, zag ik overal wat inslagen. Blijkbaar hadden we dus een lading kiezelsteentjes op de wagen gekregen.”

Geen toeval

Later bleek dat Jennis niet de enige was. Ook Lieve Verlinden was er rond hetzelfde tijdstip voorbijgereden. De voorruit van haar wagen liep een zware inslag op en is beginnen te barsten. “Ik ben een beetje verderop nog omgekeerd om terug te gaan kijken, maar ik zag niemand meer”, vertelt Lieve. “Het was wel schrikken en we vragen ons echt af wat je hier aan hebt.” Jennis sluit zich erbij aan. “De schade blijft misschien wel beperkt, maar wat als ik door het schrikken plots aan het stuur had getrokken en een ongeval zou veroorzaakt hebben ? Blijkbaar waren we niet de enigen, want toen het bericht op sociale media kwam zijn er verschillende mensen die gezegd hebben dat ze hetzelfde hebben meegemaakt.”

Kiezels

De daders stonden vermoedelijk verdekt opgesteld in een U-vormige haag op de parking van VC Herentals waar nu het circus staat. Daar werd zaterdagmorgen nog een grote winkeltas aangetroffen waar vermoedelijk een lading kiezelsteentjes had ingezeten. Aan de haag lag ook nog een bergje kiezelsteentjes klaar. Ook op de straat zelf liggen kiezelsteentjes verspreid tot aan de overkant op het fietspad. “We hebben zelfs gehoord dat nog een ander slachtoffer is teruggedraaid toen ze bekogeld werd en ook nog eens langs de andere kant van haar wagen steentjes kreeg gegooid”, vertelt Jennis. “Dat getuigt toch wel van het nodige lef. Onbegrijpelijk dat je hier plezier aan kunt beleven. Hopelijk levert het onderzoek van de politie iets op.”

De politie doet een oproep naar getuigen. Tips zijn welkom op 014244200 (keuze 2).