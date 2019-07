Vandaal richt ravage aan in cafetaria van kinderboerderij Lentehei: 10.000 euro aan schade Wouter Demuynck

07 juli 2019

18u47 2 Herentals Afgelopen weekend heeft een vandaal lelijk huisgehouden bij kinderboerderij Lentehei in Herentals. De dader sloeg een kassa en koffiemachine helemaal aan diggelen met een hamer, gooide een vijftiental bakken leeggoed kapot en gooide ook nog eens allerlei ramen in. Uitbater Victor Van Bulck (30) schat de schade op zo'n 10.000 euro.

Kinderboerderij Lentehei is gelegen in de Lenteheide in Herentals, vlakbij de grens met Vorselaar en Grobbendonk. Victor Van Bulck (30) baat de kinderboerderij nu al zo’n vier jaar uit. De ravage die hij zaterdag in het horecagedeelte van zijn kinderboerderij aantrof tartte alle verbeelding. “Vrijdag was ik hier nog tot half 12 om na te kijken of alles wel deftig was afgesloten. Daarna is het gebeurd”, doet Victor zijn verhaal. “De dader is via een venster binnengeraakt in de cafetaria. Daar heeft hij een hamer gepakt die hier hangt en daarmee de kassa en onze koffiemachine volledig kapotgeslagen. Een vijftiental bakken met leeggoed die klaarstonden om gesorteerd te worden werden ook allemaal weggegooid. Op een deur heeft hij ook nog zitten stampen - uiteindelijk waren de scharnieren zo verwrongen zodat hij toch door kon. Rond het huis is hij daarna ook nog een ronde gaan doen waarbij hij bloempotten vanop de vensterbank pakte en die door de vensters gooide. Ook enkele bakstenen werden gebruikt om de vensters aan diggelen te gooien.”

Al is er ook één lichtpuntje. Aan de dieren van de kinderboerderij werd er niet geraakt. “Er is wat geld gestolen maar eigenlijk was het puur vandalisme. Ik denk dat die persoon in een zware roes verkeerde. Ik zou ook niet weten wie het geweest kan zijn”, aldus Victor, die de kosten van de schade raamt op zo’n 10.000 euro. “We gaan alles ook nog extra beveiligen. Alles zal worden verstevigd met tralies en er komt ook een extra camerasysteem zodat elke hoek in beeld kan gebracht worden. Camera’s hingen er al, maar helaas werkte het systeem net die nacht niet. Dat is het rotte, anders had ik direct geweten wie het was. Ik ga wel proberen die beelden nog terug te krijgen. In elk geval ben je door al die beveiligingsmaatregelen ook nog veel tijd en geld kwijt.”

Zaterdag bleef de Lentehei nog gesloten voor onbepaalde duur wegens het vandalisme. Zaterdagavond kondigde Victor Van Bulck echter aan dat zijn kinderboerderij zondag weer zou openen. “Toen ik net aankwam wist ik niet hoe het allemaal zou verlopen. Maar een uurtje later had ik al veel hersteld en proper gemaakt zodat de locatie weer beschikbaar was. Toen zag ik dat het wel goed zou komen om alles in orde te krijgen. Ik ben hierdoor wel heel hard geschrokken. Ik begrijp niet wie en waarom dat zou doen. Hier haal je toch niks uit, dit is gewoon lomp gedrag.”

De politie Neteland onderzoekt de zaak. Wie tips heeft over het vandalisme, mag de politiezone daarover contacteren op 014/24.42.00.