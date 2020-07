Vanaf zondag opnieuw waterpret bij Hidrodoe Jurgen Geyselings

03 juli 2020

15u10 0 Herentals Vanaf zondag 5 juli heropenen de deuren van Hidrodoe in Herentals. Zo kan iedereen er weer op ontdekkingstocht.

Een bezoek aan het interactief ‘waterdoecentrum’ verloopt veilig. Hidrodoe nam de nodige maatregelen. “De veiligheid van de bezoeker heeft de absolute prioriteit. Het water dat door de experimenten stroomt, is volledig gedesinfecteerd”, zo staat te lezen op de website. Bezoekers krijgen een styluspen, waardoor ze de touchscreens helemaal coronaproof kunnen aanraken. Voor de kinderen zijn er speciale ‘toverstokken’, zo blijft het ook voor de kleinsten een leuke beleving. Uiteraard wordt alles grondig ontsmet voor, na en tijdens een bezoek. Het waterdoecentrum in Herentals zorgt er zo voor dat genieten deze zomervakantie wel nog kan.

Springen onder de waterparaplu, dansen op de springfonteinen, je kan het zo gek niet bedenken. En toch doet Hidrodoe deze zomer nog net iets straffers: een echte tijdreis naar de toekomst. Met 1 stap in de groene achtertuin beland je 30 jaar verder in de tijd. Het jaar 2050 ziet er door klimaatverandering helemaal anders uit.

Ticketverkoop ter plaatse is niet meer mogelijk. Wie nog een ticket wil, kan dat kopen via de website www.hidrodoe.be. De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap.