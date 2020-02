Van Vitalski tot bassiste van Prince: ‘de Roma van Hertals’ presenteert voorjaar vol topoptredens Jurgen Geyselings

11u13 4 Herentals Ook dit voorjaar presenteert De Chapelle, alias 'de Roma van Herentals’ weer tal van topoptredens. Organisatoren Jochen Van Laere en Luc Geysen presenteren onder meer Vitalski, Bart Buls, bassiste Ida Nielsen en het nu al uitverkochte dansfeest ‘Fuzz Club’.

In de voorjaar van 2019 werd De Chapelle boven het doopvont gehouden. Vanaf maart stonden tal van artiesten op het podium van de Herentalse kapel. Onder meer Raymond van het Groenewoud, Stef Kamil Carlens, Nigel Williams en Jef Neve stonden er op de planken.

Ook in 2020 gaan organisatoren Luc Geysen en Jochen Van Laere verder met hun avontuur in nieuwste cultuurtempel uit Herentals. In de volksmond gaat de kapel op de vroegere speelplaats van het Instituut van de Voorzienigheid door het leven als ‘De Kleine Roma’.

Vitalski

Zo staat het publiek in de Chapelle komende vrijdag comedy, vertelling en stuntpoëzie te wachten met een voorstelling van Vitalski. “Aan het verhaal van De Chapelle in Herentals komt voorlopig geen einde”, zegt Jochen Van Laere. “We gaan voorlopig al zeker door tot het begin van de zomer.”

De komende maanden passeren alweer tal van artiesten in de zaal. Onder meer Ida Nielsen, de bassiste van wijlen Prince komt voor haar enige Belgische optreden tijdens haar tour door Europa naar de Chapelle in Herentals. Maar eerst dus nu vrijdag: Vitalski!

Oude rockers

“Verder zijn we ook fier dat we dit voorjaar weer zeer nauw kunnen samenwerken met Jazz in Thals”, gaat Jochen verder. “Door deze mooie samenwerking kunnen we toppers zoals Teus Nobel (trompettist bij Jef Neve) Carlo Nardozza en de Canadese top pianiste Emie R Roussel naar herentals halen.”

Niet enkel jazzliefhebbers komen aan hun trekken in de Herentalse podiumzaal. “We hebben ook aan onze oude rockers gedacht. Zo komen ‘Cooking with Knopfler’, een ode aan Mark Knopfler door Bart Buls en David Piedfort langs alsook ‘Made in Purple’, een ode aan Deep Purple om de Chapelle in vuur en vlam zetten.”

Fuzz Club

Ook Herentals acteertalent passeert dit jaar de revue met een optreden van Herentalsenaar en acteur Erik Goris. Erik brengt zijn zijn voorstelling ‘Obscene Fabels’ in de Chapelle. Met een avondje Hotel Vinyl en de terugkeer van de reeds uitverkochte legendarische Herentalse ‘Fuzz Club”, kunnen feestneuzen alvast hun benen komen loszwieren tijdens één van deze twee feestavonden in de Chapelle.

Voor alle info betreffende de kalender van De Chapelle en tickets kan je terecht op www.dechapelle-herentals.be.