Vakbonden en directie van Mondelez overleggen volgende week verder: “Tot dan zullen er geen acties plaatsvinden in de fabriek” Wouter Demuynck

22 september 2020

20u12 0 Herentals De vakbonden en de directie van koekjesfabriek Mondelez International hebben dinsdag de hele dag overlegd na de sociale onrust in het bedrijf. Volgende week woensdag zitten beide partijen opnieuw rond de tafel, tot dan zullen er in de fabriek alvast geen acties gehouden worden.

Bijna exact één jaar geleden werd bij Mondelez een herstructurering aangekondigd waarbij drie productielijnen gesloten worden. Daardoor staan er zo’n 200 jobs op de tocht. De directie wil echter nog verdere technische aanpassingen doorvoeren om de efficiëntie te verhogen.

Onrust

Over die nieuwe veranderingen heerst er onrust onder de werknemers, wat afgelopen donderdag leidde tot enkele prikacties. Daarop gingen de directie en vakbonden dinsdag in overleg. “Inhoudelijk kunnen we daar nog niets over kwijt, omdat we volgende week woensdag verder spreken. Tot dan zullen er geen acties plaatsvinden in de fabriek”, zegt Katleen Verhaegen van de liberale vakbond ACLVB.

“Ook bij het overblijvend personeel wil de directie alles zo efficiënt mogelijk organiseren. Wij zien dat als volk afnemen. We hebben onze grieven alvast meegegeven aan de directie en gaan verder in dialoog”, besluit ACV-secretaris Jeffrey Goossens.