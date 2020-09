Vaderlandslievende verenigingen willen jeugd meer betrekken bij herdenkingsactiviteiten: “Als je de herdenkingen levendig wil houden, moet de fakkel overgenomen worden” Wouter Demuynck

24 september 2020

15u06 0 Herentals Op de 76ste verjaardag van de bevrijding van Herentals herdachten de zesdejaars van basisschool (W)Onderwijs woensdag, samen met de vaderlandslievende verenigingen ‘Brigade Piron 2.0 - Nete en Aa’ en ‘Vriendenkring van Politieke Gevangenen’, de burgerlijke en militaire slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De leerlingen aanvaardden vorig jaar het peterschap over het monument ter ere van de zes weeskinderen die om het leven kwamen en dat engagement werd nu vernieuwd. Het peterschap kadert in een vernieuwde aanpak van beide verenigingen om de jeugd meer te betrekken bij herdenkingen.

Op vrijdag 15 september 1944 rond 15 uur gebeurde een van de meest dramatische gebeurtenissen in Herentals. Een artilleriegranaat kwam neer op het binnenplein van de kloostergemeenschap van de Zusters Franciscanessen tijdens de gevechten voor de bevrijding van Herentals. Op dat moment waren de weeskinderen van de Zusters van de Voorzienigheid daar aanwezig. Zij verbleven er al een tijdje omdat hun schoolgebouw in de Burchtstraat was opgevorderd door de Duitse bezetter. Zes onschuldige kinderen werden gedood en vele andere raakten gewond.

Peterschap

Op 27 augustus 2017 werd een monument op het Besloten Hof ingehuldigd tijdens een herdenking voor deze slachtoffertjes. Aan het monument staat een lelie, die verwijst naar de onschuld van de vele kinderen die het leven lieten tijdens de oorlog. Sinds vorig jaar wordt tijdens de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Herentals het peterschap van het monument van de gesneuvelde weeskinderen overgedragen aan de zesdejaars van basisschool (W)Onderwijs.

Dat engagement werd afgelopen woensdag vernieuwd door de leerlingen. “Als men de herdenkingen levendig wil houden, moet de fakkel worden overgenomen door een generatie van jonge mensen. Een belangrijke taak is om deze jonge mensen bewust te maken van het belang van een herdenking voor de slachtoffers van de voorbije wereldoorlogen”, zegt Ludo Torfs, secretaris van de vaderlandslievende vereniging Brigade Piron 2.0 Nete en Aa.

Jeugd betrekken

Om de jeugd te kunnen blijven aanspreken, kiezen de Herentalse vaderlandslievende verenigingen ‘Brigade Piron 2.0 - Nete en Aa’ en ‘Vriendenkring van Politieke gevangenen’ voortaan ook voor een andere aanpak. “We gaan verschillende scholen uit de verschillende onderwijsnetten beurtelings aanspreken voor een actieve deelname aan een van de jaarlijkse herdenkingsactiviteiten”, gaat Torfs verder. “We willen ook de verschillende jeugdbewegingen stimuleren om de herdenkingsmomenten mee op te nemen in hun programma. Daarnaast zijn we van plan om belevingsprojecten uit te werken samen met de culturele verenigingen van Herentals en het stadsbestuur.”