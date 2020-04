Vader en dochters zingen samen ‘Wij zullen doorgaan’ Toon Verheijen

26 april 2020

16u11 1 Herentals In de Meidoornlaan in Herentals klonk er zondagnamiddag omstreeks 14.30 uur plots wat muziek op straat. Het waren de twee dochters van Peter Buysse en hijzelf die samen met Magteld Van Geenhoven het nummer ‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy speelden.

“Het was eigenlijk een oproep van de stad Herentals om woensdagavond om 19.30 uur en zondagnamiddag om 14.30 uur zoveel mogelijk muziek te spelen zolang de lockdown duurt”, zegt Peter. “Voor onze dochters die beiden muziek spelen is het ook leuk om op deze manier eens ‘uit hun kot' te komen. Het is een kleinigheid, maar wel leuk om te doen.”



