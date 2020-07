Uitbater Café Welkom brengt zijn Tourdorp naar Noorderwijk: “Eerste keer in 12 jaar dat we niet met onze Volkswagenbusjes naar Frankrijk rijden” Jurgen Geyselings

25 juli 2020

18u35 10 Herentals Een dikke week geleden besliste Jo Helsen van café Welkom in Noorderwijk bij Herentals om met zijn welbekende ‘café op wielen’ niet naar de Ronde van Frankrijk af te zakken. De verschillende Volkswagenbusjes zullen hun plekje krijgen achter het wielercafé tijdens de Tour van 2020.

“Door al de opgelegde regels beslisten we om dit jaar niet af te zakken richting de Tour, voor het eerst in 12 jaar”, vertelt Jo. “Normaal gezien verhuizen we iedere etappe ons hele hebben en houden, een aantal Volkswagenbusjes sterk, naar een andere locatie langs het parcours van de Tour. Jammer genoeg kan dat dit jaar niet, hoe graag ik er ook had bijgeweest.”

Naar alle waarschijnlijkheid zal de publieke belangstelling langsheen het parcours van de ronde van Frankrijk dit jaar een schim zijn van de voorbije jaren. De start- en aankomstzones worden net als sommige flanken van bergen tijdens de koers verboden terrein voor het publiek.

Om het gemis toch een beetje op te vangen, kwam de cafébaas met een plan B op de proppen. Hij hoopt vele wielerfans de Tour te kunnen laten beleven op de parking achter café Welkom. “Het hele dorp dat we normaal opstellen op onze haltes in Frankrijk, krijgt een plaatsje achter het café”, vertelt hij. “Op de parking hierachter kunnen we de afstanden onderling ook goed respecteren.”

Breed aanbod

Jo kijkt met een bang gevoel richting de komende weken en maanden en hoopt dat de Tour niet zal afgelast worden vanwege het opnieuw oprukkende coronavirus. “We hopen in ons dorp een echte Tourbelevenis te creëren voor iedereen met tv-uitzendingen, tentoonstellingen en toeristenritten”, aldus Jo. “Wie weet, zakken er wel klanten af die ons ieder jaar in Frankrijk een bezoekje brengen, dat zou superfijn zijn.”

De Tour de France zal dit jaar van start gaan op 29 augustus en drie weken later eindigen in Parijs op 20 september.