Twintiger die brand stichtte bij nacht moet niet naar gevangenis Jef Van Nooten

30 juni 2020

15u54 2 Herentals De 27-jarige Q.S. uit Noorderwijk (Herentals) moet niet naar de gevangenis nadat hij De 27-jarige Q.S. uit Noorderwijk (Herentals) moet niet naar de gevangenis nadat hij bij nacht een brand stichtte aan een bewoond pand . De 3 jaar celstraf die hij krijgt, wordt volledig met uitstel uitgesproken.

De man stak op 10 juli 2018 een scootmobiel in brand in de Nieuwstraat in Herentals. Hij stichtte de brand om zijn kameraad een dienst te bewijzen. Die leefde immers in onmin met de eigenaar van de scootmobiel. De scootmobiel stond geparkeerd tegen een woning. De gevel van de woning werd zwartgeblakerd door de vlammen. Het glas in de voordeur smolt en het raam op de eerste verdieping barstte. Ook een ander huis en een wagen raakten beschadigd. “Twee woningen werden geteisterd door de vlammen, terwijl er binnen mensen lagen te slapen”, sprak de aanklager enkele weken geleden. “Dit grapje had catastrofale gevolgen kunnen hebben.”

Minimumstraf

Het openbaar ministerie wilde Q.S. drie jaar achter de tralies zetten voor de brandstichting. De rechter spreekt inderdaad een gevangenisstraf van 3 jaar uit – dat is de minimumstraf voor brandstichting bij nacht aan een bewoond pand – maar verleent uitstel voor hele gevangenisstraf. Q.S. moet dus niet effectief naar de gevangenis.