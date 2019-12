Twee nieuwe laadpalen voor elektrische wagens Wouter Demuynck

13 december 2019

18u51 0 Herentals Afgelopen dinsdag plaatste Fluvius twee nieuwe publieke laadpalen voor elektrische voertuigen in Herentals, wat het totale aantal op zeven brengt. De nieuwe palen staan in de Molenvest, aan de kant van de Zandpoort, en op het parkeerterrein tussen de Belgiëlaan en Stationsplein.

Elke paal heeft telkens twee laadpunten. De stad zal de nodige verkeersborden en markeringen zo snel mogelijk in orde brengen.

De afgelopen jaren werden er reeds laadpalen in gebruik genomen op het parkeerterrein aan het administratief centrum, op het parkeerterrein aan het Netepark, op het Dorpsplein in Noorderwijk, aan het Dorpsplein in Morkhoven en aan het kruispunt van de Stadspoortstraat en de Boerenkrijglaan.