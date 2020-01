Twee lichtgewonden en één zwaargewonde bij zware klap in Noorderwijk Wouter Demuynck

10 januari 2020

13u55 5 Herentals In de Servaas Daemsstraat in Noorderwijk (Herentals), op het kruispunt met de Keinigestraat, gebeurde er vrijdagmiddag rond 11.30 uur een zwaar ongeval waarbij een bestelwagen, vrachtwagen en personenwagen betrokken waren. Er vielen twee lichtgewonden en één zwaargewonde.

Het ongeval gebeurde toen de bestelwagen vanuit Keinigestraat de Servaas Daemsstraat wilde inrijden. De bestuurder, die bij het afdraaien voorrang moest verlenen, had echter niet gezien dat er ook net een vrachtwagen aankwam die in de richting van Herentals reed. De vrachtwagen reed in de flank van de bestelwagen en botste nadien ook tegen een personenwagen, die in de tegenovergestelde richting stond te wachten om de Keinigestraat in te draaien.

De bestuurder van de bestelwagen werd met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur en bestuurster van de personenwagen kwamen er vanaf met lichte verwondingen.